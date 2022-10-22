Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Osman Gazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde seyreden E.D. idaresindeki 16 AGT 407 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sudenaz Ş'ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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