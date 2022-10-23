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KOCAELİ (AA) - AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde koşuldu.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, süper grupta 13, maxi grupta 8 sporcu mücadele ediyor.

Bugün koşulan ikinci yarışların sonunda süper grup kategorisindeki ilk 3 sıra Andrea Furci, Ümit Ülkü ve Fatih Göçer'den oluştu.

Maxi grupta ise Zekai Özen birinci, Barkın Pınar ikinci, Turgut Konukoğlu üçüncü oldu.

Organizasyon, 2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesine de ev sahipliği yaptı.

Yarışlarda erkeklerde Fatih Göçer, kadınlarda ise Eda Odabaşı ilk sırada yer aldı.

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