Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları tamamlandı

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Short Track Federasyon Kupası-2 yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Samsun'u temsilen 18 kulüpten 80 sporcu katıldı.

Organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:

- Genç E



Kadınlar:

1- Damla Abdulrezzak

2- Azra Ceren Abuş

3- Duru Çuvalcı





Erkekler:

1- Muhammet Çukan

2- Kuzey Okan

3- Muhammet Mustafa Belir





- Genç F

Kadınlar:

1- Işılay Defne Atlı

2- Erva Polat

3- İpek Sözen





Erkekler:

1- Yusuf Eren Abuş

2- Yargı Cem Dönerkaya

3- Muhammed Ali Esen





- Genç G

Kadınlar:

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- İpek Kılıç

3- Selen Nur Kumaş





Erkekler:

1- Musab Ali Alsaç

2- Demir Ata Gökşen

3- Emir Faruk Aktaş

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