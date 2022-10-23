Kocaeli'de park halindeki özel halk otobüsü yandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Ulus Mahallesi 2133 Sokak'ta E.Ö'ye ait 41 J 4143 plakalı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

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