Kocaeli'de kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücü yaralandı.

Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde seyreden Y.E. idaresindeki 42 FOT 61 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 41 U 5678 plakalı kamyona çarptı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.