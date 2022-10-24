Ünlü otomobil markalarına robotik üretim hattı kuran Türk mühendislerden ihracat başarısı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'de dünyaca ünlü otomotiv şirketlerine robotik üretim hatları üretmeyi sürdüren firma, yılın ilk 8 ayında 56 dolarlık kilogram başı ihracat değeriyle ülke ekonomisine katkı sağladı.

Babasının 20 bin lira desteğiyle aldığı panelvan ve dizüstü bilgisayarla 2006 yılında otomasyon alanına giren elektrik mühendisi Haluk Özcan, Türk mühendislerle otomotiv şirketlerine robotik üretim hatları kurarak işlerini büyüttü.

Yurt dışı temsilcilikleriyle dünya piyasasına açılan şirket, AR-GE merkezi unvanı alarak Türk mühendislerince geliştirilen yazılım ve donanımların ihracatını da yapıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerinde 150'si mühendis 450 çalışanıyla, 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan fabrika, Almanya, Romanya ve Polonya'daki dünyaca ünlü otomotiv şirketlerine üretim hatları kurarak kilogram başı ihracat değerini bu yılın ilk 8 ayında 56 dolara yükseltti.

- "Hedefimiz, otomotiv pazarındaki büyümeden daha çok pay alabilmek"

Robo Üst Yöneticisi Haluk Özcan, AA muhabirine, şirket olarak 2006 yılından beri otomotiv sektörüne üretim hatları kurduklarını söyledi.

Üretim hatlarını uçtan uca tasarlayıp yazılımını yaparak imalat ve montaj safhalarıyla müşterilere teslim ettiklerini anlatan Özcan, otomotiv pazarındaki büyümeden daha çok pay almayı hedeflediklerini söyledi.

Otomotiv sektörünün her yıl üretim hattına yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Özcan, kendilerinin de bu pastadan pay almaya başladıklarını, asıl amaçlarının seneye kuracakları teknoloji merkeziyle yurt dışına daha fazla iş yapmak olduğunu vurguladı.

- "Ülkemize büyük katma değeri olan bir ihracat sağlıyoruz"

İhracatta kilogram değeri olarak savunma ve havacılık alanlarına yakın olduklarını dile getiren Özcan, şu bilgileri paylaştı:

"Mühendis olarak çalışırken 2003-2004 yılında Türkiye'nin imalat sektörü, tamamen otomotiv sektöründen bahsediyorum, dışa bağımlıydı. Hiç unutmuyorum, Almanya Stuttgart'tan bir e-mail gelmişti. Alman mühendis şu e-maili atmıştı: 'Şu an Stuttgart'taki ofisimden çıkıyorum ve saat üretim başlamıştır, ona göre faturalanacak.' Yani geldiğimiz nokta aslında Türkiye olarak imalat sanayinin dışa bağımlılığını biz ve bizim gibi birçok firmayla kırdık. Şu an üretim hatları konusunda otomotiv sektörüne yüzde 100 mühendislik gücüyle destek veriyoruz, zamanında bizi ofisten çıkarken fatura eden, mesai ücretini çalıştıran ülkelere de ihracat yaparak ülkemize değer katıyoruz."

Özcan, bu yılın ilk 8 ayında 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu an ihracat rakamımız kilogram bazında 56 dolar. Bu, ülkemiz için çok büyük katma değeri olan bir ihracat rakamı. Arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Ülkemize çok büyük katma değeri olan bir ihracat sağlıyoruz. Yaklaşık 20-22 milyon dolar ihracatla bu seneyi kapatmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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