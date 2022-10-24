Kocaeli'de galvaniz fabrikasının kazan bölümündeki patlamada 5 işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde galvaniz fabrikasının kazan bölümünde meydana gelen patlamada yaralanan 5 işçi, hastaneye kaldırıldı.



Çerkeşli Mahallesi İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçilerden Ayhan A, Dursun K, Mürsel Y, Ahmet A. ve Sefer S, ambulanslarla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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