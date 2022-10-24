PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümü Kocaeli ve Karabük'te kutlandı

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KOCAELİ (AA) - PTT'nin kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli ve Karabük'te 182. sırayı alan müşterilere çeşitli hediyeler verildi.

Kocaeli PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya, gişeden işlem yapan 182. müşteriye "Büyük Zafer'in 100. yılı" anma pulu koleksiyonu ile çeşitli hediyeler takdim etti.

PTT'ye su faturası ödemeye gelen esnaf Metin Ataman, gazetecilere, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını, çok duygulandığını belirterek, böylesi anlamlı hediyeye sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ataman, "Hediyenin büyüğü, küçüğü olmaz. Hediye hediyedir. Çok mutlu oldum. Düşünenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte, Kaya, Başmüdür Yardımcıları Tacettin Mazlum, Ağa Sönmez, Adnan Yurtbaşı, İşletme Hizmetleri Müdürü Serkan Özçelik, Pazarlama ve Satış Müdürü Ersin Serhat Kudun, İnsan Kaynakları Müdürü Destek Hizmetleri Müdürü Kenan Aksun ile İzmit PTT Merkez Müdürü Murat Şahin, Ataman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Karabük

Karabük'te de PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz, PTT Safranbolu Merkez Şubesine gelerek 182. numarayı alan kişiye hediye verdi.

Etkinlikler kapsamında Başmüdür Karagöz ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

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