Kocaeli'de bebeğin telefon kılıfına sıkışan parmağını itfaiye çıkardı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aylık bebeğin telefon kılıfına sıkışan parmağı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bebek Göktuğ, sağ elinin baş parmağını telefon kılıfının yuvarlak kısmına soktu. Bebeğin parmağının şişmesi ve girdiği yerden çıkmaması üzerine anne Senem D. itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, alet yardımıyla plastik kılıfı keserek bebeğin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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