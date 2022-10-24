Kartepe'de "Eşme Ayva Festivali" düzenlendi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Eşme Ayva Festivali'nde en güzel ayva, ayva tatlısı ve ayva yemeği yarışmaları yapıldı.

Eşme Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen festivalde konuşan Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ayva üreticilerinin her zaman yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini vurgulayan Akyüz, "Eşme ayvamız 13 ülkeye ihraç edilmektedir. Ülkemiz ve dünya genelinde eşme ayvamızın geniş yer alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, ayva kullanarak yaptığı tatlı ve yemekleri, yetiştiriciler ise en güzel ayvayı jürinin değerlendirmesine sundu.

"En güzel ayva" yarışmasında birinci Ehat Can Tarcan, ikinci Ünran Tarcan ve üçüncü Eray Tarcan oldu.

"En güzel ayva tatlısı"nda birinciliği Zeynep Polat, ikinciliği Gülsefa Halil, üçüncülüğü Songül Özdemir alırken, "en güzel ayva yemeği"nde Havin Erçetin birincilik, Gizem Temiz ikincilik, Sezen Nur Tarcan üçüncülük elde etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Bölümü Mutfak Sanatları Kulübü öğrencileri, festival alanında ayva çorbası, ayva dolması ve ayvalı kek gibi farklı yemekler pişirdi.​​​​​​​

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