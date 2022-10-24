Kocaeli'de AK Parti'li meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesinin AK Parti Meclis Üyesi Recep Ubay, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Arslanbey Mahallesi'nde Ubay, henüz bilinmeyen nedenle iş yerine gelen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişi, tabancayla ateş açarak Ubay'ı bacaklarından yaraladı.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ubay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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