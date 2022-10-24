Kocaeli'de Kadın ve Doğal Yaşam Festivali düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Kadın ve Doğal Yaşam Festivali" düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kurulan stantlarda katılımcılara kadın ve doğal yaşam alanında birçok değerli bilginin verildiğini ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık başta olmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin festival hazırlığını titizlikle gerçekleştirdiğini belirten Büyükakın, ilçelerden yoğun katılımın memnuniyet verdiğini, benzer programları 12 ilçede tekrarlayacaklarını bildirdi.

Büyükakın, şöyle devam etti:

"Aslında biz belediyeyi şöyle bir felsefeyle yönetiyoruz. Sonuçta biz ne yapıyoruz? Vatandaşa hizmete ediyoruz. Aslında sizden bir emaneti teslim aldık. Devletin bütün organları, belediyenin bütün birimleri aslında vatandaş için var. Vatandaş yoksa devlete ihtiyaç yok. Hükümetler de belediyeler de diğer tüm kamu kurumları da vatandaş için var. O halde verilen hizmetlerin sürekli olarak güncelleyerek yenilenmesi lazım. Biz de sürekli iyileştirme mantığından hareketle 'evet' bir şeyler yapıyoruz. Vatandaşa dokunuyoruz ama 'Başka ne yapmalıyız, daha iyisini nasıl yapabiliriz?' diye düşünüyoruz."

Katılımcıların geri dönüşlerinin önemli olduğuna işaret eden Büyükakın, bu sayede eksikleri görerek sürekli kendilerini geliştirebileceklerini, Kocaeli'nin daha güzel bir yer olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kadına ve doğal yaşama dair sorulara yönelik alanında uzman kişilerin söyleşi düzenlediği festivalde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yeni doğum yapan annelere yönelik başlatılan "Hoşgeldin Bebek" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında gebeliğin 28. haftasından itibaren annelere ev ziyaretlerinde bulunulacak. Emzirme, bebek bakımı, göbek bakımı, göz bakımı ve bebek banyosu gibi eğitimlerin verileceği projede, annelere süt çeki, sosyal hizmetlerden yardım desteği alan ailelere ekstra bebek bakım kutusu, doğum yapmış annelere sırt çantası içinde hediyeler verilecek.​​​​​​​

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