Kocaeli'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen kimyasal yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Barış A. idaresindeki 41 AKC 130 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçici trafiğe kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.





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