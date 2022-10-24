Kocaeli'de devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen Hasan Y. idaresindeki 34 FN 2087 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi ve önünde seyreden Yalçın M. idaresindeki 34 DBE 642 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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