Kocaeli'de otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şehitler Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde ilerleyen A.Ç. idaresindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta Ali Ş. (43) idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.





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