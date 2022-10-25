Kocaeli'de yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başarılı Örnekler Sergisi ve TEKNOFEST 2022'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, T3 Vakfı tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022 organizasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Başarılı Örnekler Sergisi'nde dereceye giren öğrenciler ile danışman öğretmenleri ve okul müdürleri katıldı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 100 yıldır muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bir yarış içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kuruluşunun çok zorlu bir serüven olduğunu vurgulayan Yavuz, 1071'i, 1453'ü, 1923'ü hazmedemeyenlerin, emellerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini kaydetti.

Yavuz, gençlere dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili sorgulayıcı olmalarını tavsiye etti.

Gençlerden Türk tarihine, Türk büyüklerine, Türk medeniyetine sahip çıkmalarını beklediklerini belirten Yavuz, "Bunu yaparken bilim ve teknolojiyi, inovasyonu, dijital çağı yakalamak, yapay zeka dahil dünyada bilim ve teknolojide en önde olmak istiyoruz. Ama bunları yaparken sadece ve sadece insanları yaşatmak için yapmanızı istiyoruz. Gözyaşı silmek için, hakkı hukuku tesis etmek için yapacaksınız bunları. Sizlere biz bunun için yatırım yapıyor ve bunun için size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, gençlere medeniyetlerine asla sırt dönmemeleri çağrısında bulundu.

Yavuz, konuşmasının ardından dereceye öğrencileri tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

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