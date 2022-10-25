Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 180 gram esrar ele geçirildi.



Aaraç sürücüsü K.Y. gözaltına alındı.









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