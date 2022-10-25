Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İzmit Sanayi Sitesi 11. Cadde'de bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişiğindeki oto tamirci dükkanına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri, tamir için bekletilen halk otobüsüne sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

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