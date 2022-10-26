Gölcük'te özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açıldı

KOCAELİ (AA) - Gölcük'te Özel Gölcük Öyküm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete başladı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bireysel olarak özel çocuklara eğitim verebilmek için yapılan çalışmaların öneminden bahsetti.

Kurum müdürü Sabri Sungu Yakışır da iyi eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna işaret ederek, "Bu amaçla 3 psikolog, 7 özel eğitim öğretmeni, 4 personelimiz ve 2 servis aracımızla bu hizmeti vermek için yola çıktık. En önemli farkımız ise APA Terapi; dünyada otizm eğitimi konusunda bilimselliği kanıtlamış tek program ve bu programı Türkiye'ye getiren Prof. Dr. Binyamin Birkan danışmanlığında bu eğitimi vereceğiz." diye konuştu.

Açılış törenine, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Prof. Dr. Binyamin Birkan, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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