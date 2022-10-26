Kocaeli'de bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 güney yan yolunda ilerleyen H.A. idaresindeki 34 M 5993 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada minibüsteki yolcular Z.C, N.F. ile S.F. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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