Kocaeli'de kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden Nihat O. idaresindeki 42 AIS 658 plakalı tırın dorsesi bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, dorseyi ayırarak alevlerin tıra sıçramasını engelledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.



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