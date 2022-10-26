Kocaeli'de buzdolabına gizlenmiş kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde buzdolabı içerisinde 625 paket kaçak sigara ile 5 bin 260 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerinin müştemilatına operasyon düzenlendi.

Burada yapılan aramada buzdolabına saklanmış vaziyette 625 paket kaçak sigara ile 5 bin 260 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.













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