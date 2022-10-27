Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, 19 Mayıs 1919'da başlayan, büyük azim ve kararlılıkla süren milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz milletin kenetlendiğini aktaran Yavuz, cihat ruhu ve iman gücüyle vatanın işgalden kurtarılarak yeni, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu ifade etti.

Yavuz, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundaki heyecan ve gururu, 99. yılında yeniden hissettiklerini ve bu sevinci milletçe hep birlikte yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Aziz Türk milleti, engin devlet tecrübesini ve diğer topluluklara örnek olan hayat felsefesini günümüze kadar taşıyarak tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine ulaşma, hatta onu geçme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemiz politik ve iktisadi potansiyeliyle sadece bölgesel güç olmakla kalmayıp küresel güç haline de gelerek her alanda dünya ile rekabet edecek bir alt yapıya sahiptir. Özellikle milli teknoloji hamlesiyle beraber ülkemiz son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmış ve atmaya da devam etmektedir."



Aziz milletin, 1000 yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşıyor olmasının bedelini, şehitlerin ve kahraman gazilerin eşsiz fedakarlıklarıyla, kanıyla, canıyla ödemesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Sadece Cumhuriyetimize ve demokrasimize değil, bayrağımıza, şerefimize, onurumuza, bağımsızlığımıza sahip çıkarak, kutsallarımıza göz diken her girişimi ve oluşumu bertaraf etme azmini her daim göstereceğiz. Böyle dik durarak, devletimize, milletimize olan bağlılığımızı herkese gösterdikçe Allah'ın izniyle bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar susmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, başta Kurtuluş Savaşı'nın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitleri, kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



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