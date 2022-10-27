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Kocaeli'de motosikletli kuryelere "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" eğitimi verildi

AA

Kocaeli'de motosikletli kuryelere "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" eğitimi verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, motosikletli kuryelere yönelik "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" eğitimi düzenledi.

İzmit ilçesindeki İnterteks Fuar Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Seddar Yavuz, bir yerden başka bir yere gitmenin zorlaştığı ve toplu taşımanın önem kazandığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Salgın sürecinde hayat biçimlerinin değiştiğine işaret eden Yavuz, evden çalışma, dijitalleşme gibi yeni çalışma modellerinin ortaya çıktığını, e-ticaretin artığını ve motosikletli kuryelerin günlük hayata hızlı bir şekilde girdiğini anlattı.

Yavuz, motosikletli kuryelerin sağlığını ve can güvenliğini sağlamanın da görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

- "Hızlı olduğu kadar güvenli teslimat bizim için önemli"

Hızlı olurken can güvenliğinden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Eğiterek, ileri sürüş tekniklerini göstererek, kasklarımızı mutlaka takarak, ona uygun kıyafetler giymek suretiyle kendimizi koruyarak kaza oranlarını düşürebilir, yaralanma ve can kayıplarını en aza indirebiliriz. Bugünkü eğitimle de bunu amaçlıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz çok güzel bir projeye imza atıyor. Hep beraber buradayız ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hızlı olduğu kadar güvenli teslimat bizim için önemlidir. Bu eğitimler sürekli tekrarlanacak ve kardeşlerimizin daha iyi motosiklet kullanabilir hale getirilmelerini ve trafik kurallarına daha fazla uymalarını sağlayacak eğitimleri tamamlamış olacağız. Böylelikle ümit ediyoruz ki can güvenliğine katkımız olsun."

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da proje hakkında bilgi paylaştı.

Daha sonra motosiklet sürüş tekniğini geliştirmek ve meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla motosikletli kuryelere yönelik "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" konulu trafik eğitimi verildi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri, eğitime katılan motosikletli kuryelere kask dağıtarak, günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve İl Emniyet müdür yardımcıları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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