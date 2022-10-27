Bakan Kirişci, Kocaeli'de "İş Dünyası Buluşmaları" programına katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Kocaeli'de "İş Dünyası Buluşmaları" programına katıldı:

AA

Bakan Kirişci, Kocaeli'de "İş Dünyası Buluşmaları" programına katıldı:

KOCAELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorunun açılmasının dünyayı rahatlattığını belirterek, "Bir gıda milletçiliğinin, bir gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bir anda fiyatlar gerilemiş ve özellikle gıdaya muhtaç olan, kendi üretemeyen ülkeler bir nefes almış oldu." dedi.

Bilişim Vadisi'nde Girişim Kitle Fonlama Platformu AŞ tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşmaları" programına katılan Kirişci, Türkiye'nin 33,1 ortanca yaş ile Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi durumunda olduğunu belirterek, "akıl teri" dökebilen insan kaynağının önemine değindi.

AR-GE çalışmalarının önemine işaret eden Kirişci, "AR-GE'nin üretmiş olduğu birtakım ürünleri üretmek adına da girişimcilerin mutlaka olması gerekiyor. Devamında bu kesimin bir finansal gücünün de olması elbette ki elzem." ifadesini kullandı.

Kirişci, Türkiye'de tarımda ve diğer alanlarda ciddi manada dijitalleşme ve teknoloji kullanımının ve bunun yaygınlaşmasının hızlı gerçekleştiğini aktararak, TEKNOFEST kuşağının, bugün her alanda, gerçekten ülkeye çağ atlatabilecek çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Bayraktar ailesinin 2 kıymetli evladının Türkiye'nin, dünyanın gündemine nasıl hakim olduğu konusunda sağladıkları gücü herkesin gördüğünü vurgulayan Kirişci, Türkiye'nin savunma sanayide yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'e çıktığını, bunu TEKNOFEST gençliğe borçlu olduklarını dile getirdi.

Bu gençlik sayesinde, akla gelenin en iyisini yapabilme noktasında her gün yeni bir başarı hikayesi sergilediklerine değinen Kirişci, "Bundan dolayı da Türkiye artık 780 bin kilometrekarelik bir kara, 462 bin kilometrekarelik bir Mavi Vatan'dan müteşekkil ve bu sınırlara hapsedilmek istenen bir ülke olmayacağını dünyaya haykırdı. Gerek bölgesel gerekse global düzeyde bir oyuncu olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Kirişci, dünyadaki gelişmelerden bahsederek, şöyle devam etti:

"Herkes birbiriyle kavga ederken, adeta vur vur diye tempo tutarken, biz 'Bu vuruşmanın kimseye bir faydası yok. Bundan kazananlar elbette vardır, kazananlar olacaktır. Ama dünyanın gerçek anlamda bir barışa ihtiyacı vardır.' dedik. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın izlemiş olduğu o dirayetli, doğru, yerinde ve tutarlı dış politikayla bir anda Türkiye'de, artık ülkemizi ziyaret edenlerin de renklerine ve geldikleri ülkelere bakarsanız, bu değişimi çok net olarak görürsünüz. Son dönemde adeta sıraya girdiler. 'Aman bu konuyla ilgili siz arada olun.' 'Aman ne olur bunun moderatörlüğünü siz yapın.' 'Aman bu konuda sizin sözünüz, sohbetiniz dinleniyor. Bize yardımcı olun.' 'Biz Avrupalılar olarak doğal gaz kesintisiyle donmayalım.' diyen Avrupalılar var, bir dünya topluluğu var. "

Toplantıda tahıl koridoru konusunda da söz edildiğini dile getiren Kirişci, toplam 9 milyon ton tahıl taşındığını ve 400'e yakın geminin geçişinin gerçekleştiğini bildirdi.

- "Türkiye'de istikbali olan bir tarım sektörü var"

Kirişci, tahıl koridorundan geçen tahılın ve gıda ürünlerinin yüzde 62'sini Avrupalıların aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 21'ini Asyalılar, yüzde 12-13'ünü Afrikalılar. İhtiyacı en fazla olan, en geri kalmış olan ülkeler ise sadece yüzde 6,1'ini alıyor. Bu tahıl koridorunun açılması meselesi bile dünyayı rahatlattı. Bir gıda milletçiliğinin, bir gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bir anda fiyatlar gerilemiş ve özellikle gıdaya muhtaç olan, kendi üretemeyen ülkeler -çünkü herkes bizim gibi değil- bir nefes almış oldu. Hamdolsun başından beri aldığımız tedbirlerle gerçekten eli öpülesi üreticilerimizle 85 milyon nüfusumuzu doyuruyoruz. Tarımda kendi insanımızı doyurmakla kalmıyoruz, 50 milyon ülkemizi ziyaret eden turistler var. Onları doyuruyoruz. Onları doyurmak için dışarıdan yemek siparişi vermiyoruz. Evde pişen yemeklerimizi ikram ediyoruz, ürettiklerimizi ikram ediyoruz."

Türkiye'nin tarım potansiyeline değinen Kirişci, "Türkiye'de istikbali olan bir tarım sektörü var. Hepimizin geleceği olan bir tarım sektörü var." dedi.

Kirişci, bu ülkenin çiftçisinin ürettiğini vurgulayarak, ormanların korunması gerektiğini, bunların geliştirilmesi için girişimcilerden destek beklediklerini kaydetti.

Bakan Kirişci, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü olduğuna dikkati çekerek, "Bunun ne anlama geldiğini, biz yıllarca idrak edemedik. Bunu bir türlü gelire, refaha, ekonomide büyümeye, istihdamda artışa, ihracatta gelişmeye eviremedik, çeviremedik, dönüştüremedik. Ama hamdolsun artık 20 yıldan beri bunun evrildiği, Türkiye'nin stratejik öneminin fark edildiği, gençliğin ne kadar önemli olduğu, iyi değerlendirirse ülkeyi nerelere taşıyabileceğini de görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 9 milyon tonluk bir gemi geçişi ...
Kocaeli'de motosikletli kuryelere "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosikletli kuryelere "Hızlı Değil ...
İzmit Körfezi'nde alg patlamasıyla denizin rengi kahverengiye döndü
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde alg patlamasıyla denizin rengi ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
(Görüntülü)ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BİRBİRLERİNE ...
Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı
YEREL HABERLER Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı
(Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ, ALG ÇOĞALMASIYLA KAHVERENGİYE DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ, ALG ÇOĞALMASIYLA ...
İzmit Körfezi, alg çoğalmasıyla kahverengiye döndü
YEREL HABERLER İzmit Körfezi, alg çoğalmasıyla kahverengiye döndü
Kocaeli'de buzdolabına gizlenmiş kaçak sigara ve makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de buzdolabına gizlenmiş kaçak sigara ve ...
Kocaeli'de kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ...
Kocaeli'de bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi ...
Oto galeri sahibine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Oto galeri sahibine silahlı saldırı
Gölcük'te özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 işçi ...
Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına ...
Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türk bayrağı dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türk bayrağı ...
(Görüntülü) MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA ...
Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; ...
Kocaeli'de yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
(Görüntülü) TAMİRE ALINAN TELEFONUN BATARYASI PATLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TAMİRE ALINAN TELEFONUN BATARYASI PATLADI
Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
(Görüntülü) YUVACIK BARAJI&#039;NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 28&#039;E DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE ...
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.