KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Tarık Akın, Türkiye'nin finansal bağımsızlığını kazanmasının, diğer bütün alanları doğrudan etkileyen, etkileyecek olan çok önemli oyun kurucu hamle olduğunu söyledi.

Bilişim Vadisi'nde Girişim Kitle Fonlama Platformu AŞ tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşmaları" programına katılan Akın, burada yaptığı konuşmada, katılım finans strateji belgesinin amacı, kapsamı ve kitle fonlamasının katılım finans strateji belgesi içindeki yeri hakkında bilgi verdi.

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, Türkiye'nin uzun zamandır önemli dönüşüm ve kalkınma hamlesinin içerisinde yoluna devam ettiğini, yurt dışıyla ilişkilerde çok önemli hamleler yaptığını söyledi.

- "Türkiye'nin finansal bağımsızlığını kazanması önemli"

Türkiye'nin varlığının Orta Asya'dan Afrika'ya çok etkin biçimde hissedildiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bir tahıl koridoru anlaşması yapabilmek, oyun kuruculuğunun da ötesinde aslında paradigma değiştirici, ezberleri bozan bir hamle. Keza İHA'lar, SİHA'lar konusunda... Yani İHA, SİHA üreten ülkeler var ama bunu entegre savaş makinesi haline getirip o savaş meydanındaki bütün aktörleri birbiriyle konuşabilecek şekilde tasarlamak, hakikaten önemli paradigma değiştirici bir hamle, bir oyun kuruculuk. Buna benzer birçok örnek verilebilir. Örneğin, Togg ilk gündeme geldiğinde yerli otomobil 'benzinli mi, dizel mi olacak?' tartışmaları vardı. Dünyada yeni yeni gelişmeye başlayan bir alanda elektrikli otomobil üretme fikri, bunu hayata döndürme, ezberleri bozan paradigma değiştirici bir hamle."

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi anlamda, tarımda, sanayide çok önemli hamleler yaptığını vurgulayan Akın, "Ama bunun bir ayağı daha yeni bitiyor. O da finans. Türkiye'nin finansal bağımsızlığını kazanması, diğer bütün alanları da doğrudan etkileyen, etkileyecek olan çok önemli bir oyun kurucu hamle ve katılım finans strateji belgesinin de bu oyun kurucu hamleye, paradigma değiştirici bir katkı sunacak alan olarak yer alacağına bizler inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şu anda henüz filiz aşamasında olan bireysel fonlama var"

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ise Türkiye'de fonlama girişiminin, bu çerçevede yeni fikirlerin sermayeyle buluşmasının çok çok önemli konu olduğunu, son 20 yılda AK Parti hükümetleri döneminde bu alanda çok ciddi adımlar atıldığını, dünyayla yarışan adımlar atıldığını kaydetti.

Girişim sermayesinin, yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım şirketleriyle başlayan sürece değinen Kurt, özellikle girişim sermayesi ve yatırım konusunda vergi avantajlarının çok sıkça vurgulamaları gereken şeyler olduğunu kaydetti.

KOSGEB olarak 81 ilde faaliyet gösterdiklerini, bu vesileyle birçok ile gittiklerini aktaran Kurt, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin hem girişimciler için hem de girişimciyle buluşmak isteyen yatırımcılar için çok avantajlı konumda olduğunu bildirdi.

Kurt, her ilde özellikle üretim kabiliyeti ve sermaye birikimi olan illerde, bu tip fonların tabana yayılması noktasında çok ciddi katkı vermeye çalıştıklarına işaret ederek, bu konularla ilgili onları bilgilendirmeye çalıştıklarını, KOSGEB olarak da ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bir taraftan yeşil ekonominin, Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya olduğu temel ekonomik dönüşümlerin farkına varılması, bu alanın daha da genişlemesi taraftarı olduklarını vurgulayan Kurt, "Sadece fona dayalı değil, borçlanmaya dayalı sistemlerin ilerletilmesi, sadece bilişim sektörünün değil, farklı alanlardaki girişimlerin de bu yolda desteklenmesi, yolunun açılması gerekiyor. Şu anda henüz filiz aşamasında olan bireysel fonlama var." dedi.

Programa, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Seddar Yavuz, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, "fonangels.com"un Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş ve davetliler katıldı.

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