Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 24 Ekim'de Kartepe ilçesinde R.U'nun silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheli İ.Ö, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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