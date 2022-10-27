Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 26 Ekim'de İzmit ilçesinde 2 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, 570 gram esrar, 63 gram metamfetamin, 49 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.





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