Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 26 Ekim'de İzmit ilçesinde 2 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, 570 gram esrar, 63 gram metamfetamin, 49 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.