Kocaeli'de tır parkının deposunda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir tır parkının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mimar Sinan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir tır parkının depo bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Park alanındaki akaryakıt tanklarına sıçramadan söndürülen yangında, parkın depo kısmında hasar oluştu.









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