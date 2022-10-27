Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Akse Mahallesi'nde 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü B.U, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.





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