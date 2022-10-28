Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

M.C'nin kullandığı 34 BC 7288 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi Eskihisar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından motosikletten yola savrulan M.C. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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