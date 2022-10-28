Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine geçmişteki bayramları dün gibi hatırlıyor

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu'nun Cumhuriyet'in ilk yıllarında tanıklık ettiği anıları hafızasındaki tazeliğini koruyor.

Cumhuriyet ile yaşıt olan Yılandiloğlu, AA muhabirine, memleketinin Giresun'un Bulancak ilçesinin Süme köyü olduğunu söyledi. Yılandiloğlu, 3 kız, 6 erkek çocuğu bulunduğunu, torunlarının da çocuklarının olduğunu belirtti.

"Günler gelip geçti." diyen, artık yaşını saymadığını dile getiren Yılandiloğlu, uzak geçmişi, yakın geçmişe göre daha iyi hatırladığını anlattı.

Cumhuriyet Bayramı'nı hep kutladıklarını aktaran Yılandiloğlu, "Cumhuriyet Bayramı var diyorlardı. Evimizde bir şenlik vardı. 'Cumhuriyet Bayramı bugün, devletin bayramı bugün.' diyorlardı. Biz de çocuktuk." diye konuştu.

Yılandiloğlu, Atatürk'ün ölüm haberinin geldiği günü de hatırladığını belirterek, "Büyüklerimiz, 'Atatürk ölmüş bugün.' dediler, ağlaşıyorlardı. Büyüklerimiz, kızlar, gelinler, 'Atatürk ölmüş bugün.' diyerek ağlaşıyorlardı." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yılandiloğlu, "Akıllı olsunlar, çalışsınlar, emeklerini kazansınlar. Avare durmasınlar, kimseyle kavga etmesinler, saygılı olsunlar. Çocuklarımın hepsi iyiler, hiç kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Canım rahat, gönlüm rahat. Nice bayramlara erişin, nice torunlara erişin." ifadelerini kullandı.

- "Annem sağlığına dikkat eder"

Oğlu 70 yaşındaki Bekir Yılandiloğlu da 18 Mayıs 1923'te doğan annesinin 30 torun sahibi olduğunu kaydetti.

Yılandiloğlu, annesinin yaşa bağlı sağlık sorunlarının olduğunu, ilaçlarını düzenli olarak takip ettiklerini belirterek, evde sağlık hizmetinden de yararlandıklarını anlattı.

Annesinin geçmişe ilişkin anılarını hatırlama konusunda zorluk çekmediğine işaret eden Yılandiloğlu, "Annem eskiyi daha iyi hatırlıyor. Annem, 'Atatürk'ün öldüğünü duyduğumuz zaman çok çığrıştık.' diyor." dedi.

- "Büyüklerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz"

Şükriye Yılandiloğlu'nu ziyaret eden Kaymakam Metin Kubilay da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Vali Seddar Yavuz'un öncülüğünde başlatılan "Bayrak As" kampanyası kapsamında vatandaşlara bayrak hediye ettiklerini söyledi.

Kubilay, vatandaşları, 29 Ekim'de bağımsızlığın sembolü Türk bayrağını evlerine asmaya davet etti.

Cumhuriyet ile yaşıt büyükleri ziyaret ederek hayır dualarını almak istediklerini dile getiren Kubilay, "Şükriye teyzemizi ziyaret ettik, hayır duasını aldık. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bizleri büyüten kıymetli büyüklerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Onları fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Şükriye teyze de Cumhuriyet ile yaşıt. 1923 doğumlu teyzemizi de ziyaret etmenin ayrı bir gururunu ve mutluluğunu taşıyoruz." diye konuştu.





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