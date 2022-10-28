Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, cumhuriyetten aldıkları güçle Kocaeli ve Türkiye'ye hak ettiği görkemli, müreffeh yarınları yaşatabilmek için ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarını ve bu topraklar için can veren şehitleri rahmetle andıklarını belirten Büyükakın, mesajında gazilere de minnet ve şükran duygularını sundu.

Büyükakın, cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, Türkiye Cumhuriyetini ve Kocaeli'yi daha güzel yarınlara ulaştırdıklarına işaret etti.

Dünyanın zor zamanlar yaşadığı bu dönemde, ülke olarak tarihin ve coğrafyanın, kendilerine ne kadar kadim sorumluluklar yüklediğine bir kez daha şahit olduklarını vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Savaşlardaki arabuluculuğumuzla, ilkelerimizin sarsılmaz duruşuyla bildiğimiz hak yolda, zulümlerin bittiği barışın hâkim olduğu yeni bir dünyanın mümkün olduğunu herkese haykırmaya devam ediyoruz. Ülke ve devlet olarak verdiğimiz sözleri hayata geçirerek insanlığa daima adalet ve ahlak limanı olduğumuzu göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yaşadığımız yüzyılda değişen dengelerle birlikte ülke olarak yaptıklarımız ve yapacaklarımızla büyük tarihi akış içinde geçmişimizi aratmayacak büyüklükte işlere imza atmanın eşiğindeyiz. Bilinç ve özgüven dolu icraatlarımızla dünya nezdinde kazandığımız itibar sadece bizi değil, tüm İslam dünyasının umut ışığı olmaya devam ediyor."



Cumhuriyetin ilanıyla elde edilen tüm kazanımları Türkiye Yüzyılının ses getirecek başarılarıyla taçlandırarak bu asra mühür vurmak istediklerini belirten Büyükakın, "İnanıyoruz ki Türkiye'nin refahı, dünyanın adalet ve kurtuluş umududur." ifadesini kullandı.



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