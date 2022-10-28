Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Cami Mahallesi Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi'nde seyreden Serhat Balcı idaresindeki 73 FE 677 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Serhat Balcı, ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.





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