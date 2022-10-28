Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyreden Emirhan A'nın kullandığı 34 FTK 308 plakalı tırla yarıştığı iddia edilen Ercan A. yönetimindeki 06 BVM 057 plakalı tırdan düşen 2 rulo sac, Şevval T. idaresindeki 34 ANZ 061 plakalı otomobil ile Yücel K. yönetimindeki 41 YV 542 plakalı otomobile çarptı.

Kenan B. İdaresindeki 34 KM 7177 otomobil ise Emirhan A.'nın kullandığı tır ile yol kenarındaki bariyer arasına sıkıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Şevval T. ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yolun İstanbul istikameti, düşen rulo saclar ile kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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