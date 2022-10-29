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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emanet tekneyle milli olan genç sporcu başarıya kürek çekiyor

AA

Emanet tekneyle milli olan genç sporcu başarıya kürek çekiyor

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'de sporcusu olduğu kulüpte bulunmadığı için başka yerden temin edilen tekneyle katıldığı müsabakada milli takıma seçilen 17 yaşındaki Ayşe Baydar, uluslararası alanda başarı hedefliyor.

Antrenmanlarını daha geniş ve ağır deniz küreği tekneleriyle yapan, Türkiye şampiyonalarında ise emanet teknelerle olimpik branşta yarışan Baydar, geçen yıl milli takıma seçildi. Salon küreğinde ise son 2 yıl Türkiye rekoru kırarak şampiyonluk yaşayan milli sporcu, uluslararası alanda başarı elde etmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

İzmit Sümerspor Kürek Kulübü sporcusu Baydar, takım arkadaşları Efe Subaşı, Buğra Hayta ve Muhammet Yusuf Maytalman ile günün ilk ışıklarında İzmit Körfezi'ne açılarak, antrenörleri Ümmet Subaşı ve Eren Aktaş gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Kısıtlı imkanlara rağmen başarı gösteren Baydar, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor.


- "Dünya çapında da dereceler elde etmek istiyorum"

Ayşe Baydar, AA muhabirine, kürek sporuna antrenörü Ümmet Subaşı'nın yönlendirmesiyle 10 yaşında başladığını söyledi.

Severek devam ettiği sporda milli takıma seçilerek yurt dışında da yarışma imkanı bulduğunu, Gençler Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu aktaran Baydar, "Milli takımda olmak çok büyük bir zevk, büyük bir heyecan." dedi.

Baydar, iki tek ya da tek çifte küçük teknelerle antrenman yapması gerektiğini ancak kulüplerinin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle deniz küreği tekneleriyle çalışabildiklerini dile getirerek, "Deniz küreği branşında antrenman yaparak olimpik branşta milli oldum. Milli takımda devam etmeyi çok istiyorum. Sadece Avrupa çapında değil, dünya çapında da dereceler elde etmek istiyorum. Burada yaptığım antrenmana, antrenörümün bana gösterdiği yola göre, bu derecelere ulaşabileceğime inanıyorum." diye konuştu.

Kulüplerinde şu anda emanet tek olimpik tekne bulunduğunu belirten Baydar, "Bir spor branşının gelişmesi için imkan çok önemli. Kürek sporuna direkt malzeme sporu diyebiliriz. Malzeme olmadığı, destek, yardım alınmadığı sürece bu sporu bireysel yapmak maalesef çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Baydar, milli takıma geçen yıl seçildiğini anlatarak, ülkesini temsil edeceği müsabakalarda derece elde etmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü sözlerine ekledi.


- Antrenör Subaşı: "Tofaş arabayla antrenman yapıp Formula 1'de yarışmak gibi"

Antrenör Ümmet Subaşı da yaklaşık 37 yıldır uğraştığı kürek sporunda 23 yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.

Subaşı, 2016'da sıfırdan kurdukları İzmit Sümerspor Kürek Kulübünde 2 yıl sadece altyapıyla uğraştıklarını belirterek, çalışmalarının sonraki yıllarda meyvelerini vermeye başladığını anlattı.

Ayşe Baydar'ın yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takıma sporcu sokabilmek için belirli ortamı sağlamakta çok zorluk çektik. Daha geniş olan, 'deniz küreği' denilen teknelerimizle antrenman yapıp olimpik branşta Türkiye şampiyonlukları alan bir kulübüz. İki yıl üst üste küçük kızlar kategorisinde emanet tekne alarak şampiyon olduk. Sonrasında yine emanet tekneyle bir sporcumuzu milli takıma sokabildik. Bu ülkemizde bir ilk, deniz küreği sporcusu olup deniz küreği teknesiyle antrenman yapıp emanet tekneyle olimpik milli takıma giren tek sporcu herhalde bizdedir. Zor şartlarda bunu başarabildik."

Çalışmalarını fedakarlık ve özveriyle sürdürdüklerini vurgulayan Subaşı, "Yarışma teknemiz yok. Ne yarışma teknesi ne yarışma küreğimiz var. Buna rağmen çocuklarımızı milli takıma hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Subaşı, malzemelerin bireysel imkanlarla alınamayacak fiyatlarda olduğunu dile getirerek, "Kimseden maddi yardım istemiyoruz, biz malzeme ve yer imkanı istiyoruz. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'ın yer tahsis edeceklerine dair sözü var. Heyecanla onu bekliyoruz. Bunlar gerçekleştiği zaman, Sayın Belediye Başkanımızın sayesinde İzmit Körfezi'nde, şu güzel suda her yıl belki onlarca milli takım sporcusu çıkacak." ifadelerini kullandı.

Yeni sporcular yetiştirmek ve yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Subaşı, her gün ortalama 20 kilometre kürek antrenmanı, bir o kadar da salon antrenmanları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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