Ata ağaçlarında yetiştirilen "Karamürsel Samanlı zeytini" tescil yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata ağaçlarında yetiştirilen "Karamürsel Samanlı zeytini" tescil yolunda

AA

Ata ağaçlarında yetiştirilen "Karamürsel Samanlı zeytini" tescil yolunda

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nın eteklerindeki Karamürsel ilçesinde yetiştirilen, ince kabuklu, etli, kendine has tat ve aromaya sahip "Karamürsel Samanlı zeytini"nin coğrafi işaret alınarak bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

İlçede asırlık ağaçlarda zeytin yetiştiren çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Çiftçiler, merdiven aracılığıyla çıktıkları ağaçlardan topladıkları zeytini elle Karamürsel sepetine dolduruyor.

İnce kabuklu, etli, kendine has tat ve aromaya sahip zeytine coğrafi işaret almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

- "540 ton rekolte bekleniyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, AA muhabirine, ilçede toplanan zeytinin, bugüne kadar üretimi süregelen önemli katma değere sahip bir ürün olduğunu söyledi.

Atlıbatur, bölge halkı tarafından üretilen zeytinlerin genellikle sofralık olmakla birlikte yağlık olarak da değerlendirilebildiğini kaydetti.

"Karamürsel Samanlı zeytini"nin ilçede önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, "İlçemizde yaklaşık 250 zeytin üreticimizin toplam 21 bin 350 zeytin ağacı bulunmaktadır. 2021 yılında rekolte yaklaşık 430 ton iken bu yıl yüzde 25'lik bir artışla rekoltenin yaklaşık 540 ton olması beklenmektedir. Karamürsel ilçemizde yetiştirilen zeytinler, ilçede salı ve cuma günleri kurulan halk pazarında ve doğrudan üreticiden alıcıya satışı yapılmaktadır." diye konuştu.

Karamürsel'in coğrafi özellikleriyle zeytin yetiştiriciliğine elverişli olduğunu anlatan Atlıbatur, "Karamürsel Samanlı zeytini"nin sadece ilçede üretiminin yapıldığını tespit ettiklerini aktardı.

Atlıbatur, bunun üzerine Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret almak için başvurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Karamürsel Samanlı zeytini, ilçenin Samanlı Dağları üzerinde denize bakan yamaçlarında yetişen bir üründür. Başka bir yerde yetiştiriciliği yapılamamaktadır. Karamürsel Samanlı zeytininin özelliği; iri olması, et oranının çok yüksek olması ve çok kısa sürede, 20-25 günde tatlanmaya ulaşması. Kendine has bir tadı var, yani genellikle yağlık olarak kullanılmıyor ama yağında da ayrı bir kalite var."

- "Bu türü bilen başka zeytin yemez"

Çiftçi Bekir Viran da 35 dönümlük alanda zeytin yetiştiriciliği yaptığını dile getirdi.

Zeytinin toplanma yönteminden bahseden Viran, şunları aktardı:

"Karamürsel Samanlı zeytini elle Karamürsel sepetine toplanır. Zeytin ince kabuk olduğu için zedeleniyor. Yere toplayamazsınız ya da sırıkla dokunamazsınız, sofralık bir tür olduğu için. Topladığımız ürünleri ilçede esnaf olan arkadaşlarımız var, onlara toptan veriyoruz. Karamürsel halkından da talep var. Onlar bu zeytini tanıyor, lezzetini de bildikleri için başka zeytin yiyemiyorlar. Bu türü bilen başka zeytin yemez."

Viran, sofralık Karamürsel Samanlı zeytininin kilogramının 50 liradan satıldığını aktararak, "Diğer zeytinleri sırıkla ya da çula sıyırmakla bir kişi 100-150 kilogram toplar. Bizim zeytinimizi bir kişi elle 50-60 kilogram toplayabilir. Bu da maalesef işçilik maliyetine yansıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli icra müdürü krediyi iptal ettirmek isterken dolandırıldı
YEREL HABERLER Emekli icra müdürü krediyi iptal ettirmek isterken ...
Emanet tekneyle milli olan genç sporcu başarıya kürek çekiyor
YEREL HABERLER Emanet tekneyle milli olan genç sporcu başarıya kürek ...
(Görüntülü)OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 5 YARALI
Otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı 
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobille taksinin çarpıştığı kazada 5 ...
(Görüntülü) KOCAELİ - DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 5 MİLYON TL CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 5 ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi ...
Denizi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza 
YEREL HABERLER Denizi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza 
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 ...
Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü ...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 ...
Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Kafede eşini yumruklamıştı, serbest kaldı
YEREL HABERLER Kafede eşini yumruklamıştı, serbest kaldı
Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine geçmişteki bayramları dün gibi hatırlıyor
YEREL HABERLER Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye nine geçmişteki ...
Dilovası Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 
YEREL HABERLER Dilovası Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon ...
Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi ...
Kocaeli'de tır parkının deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de tır parkının deposunda çıkan yangın ...
Kocaeli'de 37 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 37 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 1 milyon 770 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 milyon 770 bin makaron ele geçirildi
Demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk tahliye edildi
YEREL HABERLER Demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk tahliye edildi
Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
YEREL HABERLER Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gebze Teknik Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gebze Teknik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.