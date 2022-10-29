29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karamürsel ve Gölcük'te kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gölcük'te Anıtpark'ta düzenlenen törene, Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Özdemir, Cumhuriyetin 99. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin ağır bedeller ödenerek hayata geçmiş bir milli mücadele eseri olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu eserin her sayfası büyük kahramanlıklarla doludur." dedi.

Özdemir'in konuşmasının ardından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi yapıldı.

İlçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

- Karamürsel

Karamürsel'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe stadında düzenlenen törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Program, halk oyunu gösterileri ve resmi tören geçit töreninin ardından tamamlandı.

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