Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kocaeli'de İstasyon Caddesi'nde başlayan fener alayına bando takımı eşlik etti.

Etkinliğe, Vali yardımcıları İsmail Gültekin ile Ali Ada, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çevredeki vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

- Karabük

Karabük'te fener alayı saat 19.23'te 5000 Evler trafik eğitim pistinden başladı.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler, belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 1003 No'lu caddeye kadar yürüdü.

Safranbolu ilçesinde de "Cumhuriyet Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan kortej, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bağlık Polis Karakolu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti.

Meşaleler eşliğinde yürüyen vatandaşların anıtın önünde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nı okumasının ardından etkinlik sona erdi.









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