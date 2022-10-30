Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir villanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki 2 villaya daha sıçrayan yangın söndürüldü.
Cebeci Mahallesi'nde Yahya Aydın'a ait villanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binanın bitişiğindeki 2 villaya daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 3 binada hasar oluştu.
Yangın sırasında villada bulunan Furkan Aydın, arkadaşlarıyla oturdukları sırada çatı kısmında yangın çıktığını ifade ederek, "Eve arkadaşlarımızla geldik. 5 dakika sonra aniden çatıda yangın çıktı. Daha sonra yandaki villalara sıçradı. İçeriden hortumla müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik." dedi.