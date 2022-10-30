Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir villanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki 2 villaya daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Cebeci Mahallesi'nde Yahya Aydın'a ait villanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binanın bitişiğindeki 2 villaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 3 binada hasar oluştu.

Yangın sırasında villada bulunan Furkan Aydın, arkadaşlarıyla oturdukları sırada çatı kısmında yangın çıktığını ifade ederek, "Eve arkadaşlarımızla geldik. 5 dakika sonra aniden çatıda yangın çıktı. Daha sonra yandaki villalara sıçradı. İçeriden hortumla müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik." dedi.



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