Kocaeli'de otomobilin minibüse çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin düğünden dönenleri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Yahyakaptan Mahallesi Otogar Köprülü Kavşağı Kandıra istikametinde ilerleyen Durdu B. idaresindeki 38 LE 677 plakalı otomobil, Karamürsel ilçesindeki bir düğün töreninden dönenleri taşıyan Erdal A. idaresindeki 06 CUJ 582 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.





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