Kocaeli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Mahmutpaşa Mahallesi D-130 Kara Yolu İzmit istikametinde ilerleyen ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 16 JCR 76 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak takla attı.

Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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