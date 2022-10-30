Karamürsel'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi dalgıçlardan oluşan 12 kişilik ekip, İzmit Körfezi'ne dalış gerçekleştirdi.

Ekip, dalışın ardından su yüzeyinde Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, derneklerinin var olduğu sürece Türk bayrağını gurur ve onurla dalgalandıracaklarını belirterek, "Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." dedi.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya ve vatandaşlar katıldı.

- Fener alayına yoğun ilgi

Kutlamalar kapsamında Kayacık Mahallesi sahilinde fener alayı oluşturuldu.

Karamürsel Belediyesi Spor Tesisleri önünden başlayan yürüyüş, 4 Temmuz Mahallesi Kaymakamlık binasının önündeki Atatürk Anıtı'nda son buldu. Fener alayına ellerinde Türk bayraklarıyla yüzlerce Karamürselli katıldı.

Yürüyüşe katılamayan vatandaşlar, evlerinin balkon ve camlarından destek vererek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren etkinliğin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

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