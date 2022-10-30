Çiçek yetiştirip galoş üreten "özel öğrenciler" beceri kazanıyor

KOCAELİ (AA) - HANDE DURMUŞ - Kocaeli'de ücretsiz hizmet veren Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulunda çiçek ve sebze yetiştirip galoş, kokulu taş, çini, çanta gibi çeşitli ürünler üreten "özel öğrenciler", el becerilerini geliştirirken sosyalleşme imkanı da buluyor.

Öğretmenler eşliğinde, çoğunluğu otizmli ve down sendromlu çocuklardan oluşan yaklaşık 150 öğrenci tarafından üretilen galoşlar, anaokulları ile bazı özel kliniklerce, okulun yakınındaki 4 dönümlük serada yetiştirilen çiçek ve sebzeler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli belediyelerce satın alınıyor.

Satıştan elde edilen gelir ise ihtiyaç duyulan malzemelerin temininde kullanılıyor.

İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme ve Spor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince desteklenen okulda 13 yıldır öğretmenlik yapan Elif Atas, AA muhabirine, galoş etkinliği ve sera faaliyetlerinin, çocukların kas gelişimine yardımcı olduğunu, birlikte yapıldığı için sıra alma, sosyalleşme ve özgüven kazanımına katkı sağladığını söyledi.

- "Hayata hazırlanıyorlar"

Galoş yapımında, işe poşetlerin kesimiyle başladıklarını, sonrasında onları kalıplara geçirdiklerini, son aşamada ise lastik takarak makinede bastıklarını anlatan Atas, "Kimi eker kimi taşır, bunlar onların çok hoşuna gidiyor. Ayrı ayrı görevleri olduğu için hiçbiri, birbirinin işine karışmaz ama bilirler ki bir sonraki seferde kalıp takmaktan lastiğe geçecekler; onlar için önemli bir iş. Beraber oldukları için de mutlular." diye konuştu.

Üretilen galoşların satışını bin ve 1500'lük paketler halinde gerçekleştirdiklerini belirten Atas, okul serasında da sebzenin yanı sıra yılda 500-600 bin çiçek yetiştirdiklerini söyledi.

Atas, "Çocuklar, yaptıkları faaliyetlerle sosyalleşiyor hem de dışarıda boş vakit geçirmek yerine üretimde bulunuyor. Burada arkadaşlarıyla oluyorlar. Mutfak atölyelerimiz, uygulama evlerimiz var. Orada hiç olmazsa kendi kendilerini idame ettirebilecek tarzda şeyler öğreniyorlar. Çay demliyor, kahve yapıyorlar, daha doğrusu hayata hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır kurumda görev yaptığını anlatan Atas, küçük yaştan beri tanıdığı öğrencilerin adeta ailesinden biri gibi olduğunu, onları çok sevdiğini kaydetti.

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