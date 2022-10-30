Kocaeli'de şehit yakınları ve gaziler için "Kültür Evi" açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi ile Şehit Yakınları ve Gazi Kültür Evi hizmet binasının açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Seka Park içindeki kültür alanında 280 metrekarelik alanda 2 salon ve 5 bölümden oluşturulan binadaki panolarda Çanakkale şehitleri başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, 15 Temmuz şehitleri ile sınır ötesi operasyonlardaki şehitlerin isimleri ve bilgileri yer alıyor.

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örnek hizmetler yaptığını, Kültür Evi hizmet binasının buna güzel örnek olduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve kahraman gazilerin emrinde ve hizmetinde olmaktan onur ve gurur duyduklarını dile getiren Yavuz, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bu ülkeye çok daha güzel hizmetler yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenin, ay yıldızlı al bayrağımıza sahip çıkın, birbirimizi sevelim, kucaklaşalım; emin olun bu milleti kimse mağlup edemez." dedi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınları Koordinasyon Merkezi'nin 7/24 hizmet verdiğini, şehitler, şehit yakınları ve gazilerin kendileri için ayrı önemi olduğunu anlattı.

İktidara geldikleri ilk günden itibaren şehit, şehit yakınları ve gaziler için sosyal politikalar ve fiziksel imkanlar anlamında çok fazla yol kat edildiğini aktaran Zeybek, böyle güzel bir mekanı kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

- "Tüm gayretimiz, onlara olan borcu bir nebze olsun ödemektir"

Kültür Evi'ne ilişkin bilgi veren Başkan Büyükakın ise şu duyguları paylaştı:

"Ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim şehitlerimize, gezilerimize yakışan bir şey yapmış olmayacağız, hepsi eksik kalacak. Onlar en yüce makamdalar, peygamberlik makamından sonra en yüce makamdalar. Onların önünde sadece saygı, minnet, şükranla eğilmek, onların hatıralarına, yakınlarına sahip çıkarak, onlara olan borcu bir nebze olsun ödemektir tüm gayretimiz."

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı da şehit aileleri arasında bağı güçlendirecek Kültür Evi'ni hizmete açtıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okunan dualarla hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.