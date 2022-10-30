Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı ekmek dağıtıcısı yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan ekmek dağıtıcısı hastaneye kaldırıldı.

Osmanyılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bir fırının ekmek dağıtıcısı Fehim S'ye (65), büfeye ekmek vermek için aracından indiği sırada Hayati H'nin kullandığı 41 J 4310 plakalı halk otobüsü çarptı.



Otobüs ile aracı arasında sıkışan Fehim S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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