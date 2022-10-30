Kocaeli'de polis aracının karıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracıyla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda seyreden 41 A 8648 plakalı polis aracı, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan 41 EY 379 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru ile hafif ticari araçtaki P.K.(37), Y.İ.K. (6) ile H.K.(4) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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