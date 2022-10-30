Kocaeli'de düğünde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki düğün salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda düğün sırasında M.Ç. ile Hakan A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. belinden çıkarttığı tabancayla ateş ederek Hakan A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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