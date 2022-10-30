Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Metin Y. idaresindeki 41 LD 897 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Metin Y. ile araçtaki Gönül Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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