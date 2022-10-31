Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ö.A.Ş'nin (26) saklandığı adresi belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Kartepe ilçesinde yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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